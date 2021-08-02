Украине придется вводить ограничения для непривитых, – "слуга народа" Радуцкий

Украинская власть впоследствии будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.

Для работы 80% работников должны получить вакцину

Об этом на своей странице в фейсбук написал народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. В Министерстве здравоохранения уже анонсировали, что будут работать школы, где не менее 80% учителей получили прививки, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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По мнению Радуцкого, аналогичные ограничения стоит ввести для работников общественного транспорта, питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых постоянно контактируют с людьми.

Больной водитель маршрутки инфицирует отнюдь не меньше людей, чем учитель,

– подчеркнул депутат.

В то же время он подчеркнул, что власти Украины не говорят об обязательной вакцинации, ведь никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Однако справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники.

Предприятия должны вакцинировать работников

По словам Радуцкого в Украине больше нет дефицита препаратов для прививок, поэтому "вакцинация открыта для всех желающих". Он призвал предприятия подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте.

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"Теперь каждый решает сам – досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", – заявил "слуга народа".

Новые правила въезда

Кроме того, Радуцкий напомнил, что в первую неделю августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы. Украинцы и иностранцы будут сдавать тест при въезде. Такое правило является обязательным для всех, кроме людей, которые:

сделали хотя бы одну прививку от коронавируса;

граждане других стран с COVID-сертификатами.

Туристы, которые вернулись из Индии или России должны отправляться на самоизоляцию. Это касается людей, которые провели за рубежом более 7 дней и являются невакцинированными или иммунизированными препаратами, которые не одобрены ВОЗ.

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Коронавирус в Украине: главные новости

За 1 августа в Украине выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них – 1 медик и 11 детей.

Зато в больницы за сутки госпитализировали 386 пациентов. От осложнений после коронавируса умерли 5 человек.

По состоянию на 2 августа за все время пандемии COVID-19 унес жизни более 52 тысяч украинцев.



Правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала