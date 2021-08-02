Украине придется вводить ограничения для непривитых, – "слуга народа" Радуцкий
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Украинская власть впоследствии будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.
Для работы 80% работников должны получить вакцину
Об этом на своей странице в фейсбук написал народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. В Министерстве здравоохранения уже анонсировали, что будут работать школы, где не менее 80% учителей получили прививки, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
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По мнению Радуцкого, аналогичные ограничения стоит ввести для работников общественного транспорта, питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых постоянно контактируют с людьми.
Больной водитель маршрутки инфицирует отнюдь не меньше людей, чем учитель,
– подчеркнул депутат.
В то же время он подчеркнул, что власти Украины не говорят об обязательной вакцинации, ведь никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Однако справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники.
Предприятия должны вакцинировать работников
По словам Радуцкого в Украине больше нет дефицита препаратов для прививок, поэтому "вакцинация открыта для всех желающих". Он призвал предприятия подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте.
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"Теперь каждый решает сам – досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", – заявил "слуга народа".
Новые правила въезда
Кроме того, Радуцкий напомнил, что в первую неделю августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы. Украинцы и иностранцы будут сдавать тест при въезде. Такое правило является обязательным для всех, кроме людей, которые:
- сделали хотя бы одну прививку от коронавируса;
- граждане других стран с COVID-сертификатами.
Туристы, которые вернулись из Индии или России должны отправляться на самоизоляцию. Это касается людей, которые провели за рубежом более 7 дней и являются невакцинированными или иммунизированными препаратами, которые не одобрены ВОЗ.
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- За 1 августа в Украине выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них – 1 медик и 11 детей.
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