ОПЗЖ и партии Шария запрещают работать в Украине из-за связей с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине временно останавливают работу ОПЗЖ, партия Шария и других. Они не будут функционировать во время военного времени.

Зеленский обратился ко всем политическим деятелям из любых лагерей. Он отметил, что военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить их, собственную партию или карьеру выше интересов государства и народа, сообщает 24 канал.

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Президент отметил, что некоторые политики сейчас прячутся в тылах, но делают вид, будто только они заботятся об обороне. Однако любая их активность, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха и получит жесткий ответ.

Поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил… Учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий на время военного положения,

– добавил Зеленский.

На время военного положения остановили работу следующих партий:

"Оппозиционная платформа – За жизнь",

"Партия Шария",

"Наши",

"Оппозиционный блок",

"Левая оппозиция",

"Союз левых сил",

"Государство",

"Прогрессивная социалистическая партия Украины",

"Социалистическая партия Украины",

партия "Социалисты",

"блок Владимира Сальдо".

Зеленский рассказал, что Министерству юстиции поручили безотлагательно принять исчерпывающие меры в установленном порядке по запрету деятельности этих политических партий.

"Каждый сейчас должен заботиться об интересах нашего государства. Об интересах Украины. Потому что это ради нас. Потому что это ради жизни", – подытожил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: