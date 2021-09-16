Больше всего вода поднимется на 2 метра. Однако спасатели уверяют, что негативных последствий не будет.
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Где поднимется уровень воды
- На реках бассейнов Сяна, Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) уровень воды поднимется на 0,5 – 1,5 метра;
- на реках Закарпатья – 0,3 – 1,5 метра;
- на Латорице и в нижнем течении Боржавы – до 2 метров.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока,
– предупредили в ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 17 сентября. Сильные грозы прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровненской областях. Уровень опасности – желтый.
В Карпатах осадки будут еще сильнее. Там спасатели установили оранжевый уровень опасности.