Больше всего вода поднимется на 2 метра. Однако спасатели уверяют, что негативных последствий не будет.

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Где поднимется уровень воды

На реках бассейнов Сяна, Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) уровень воды поднимется на 0,5 – 1,5 метра;

на реках Закарпатья – 0,3 – 1,5 метра;

на Латорице и в нижнем течении Боржавы – до 2 метров.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока,

– предупредили в ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 17 сентября. Сильные грозы прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровненской областях. Уровень опасности – желтый.

В Карпатах осадки будут еще сильнее. Там спасатели установили оранжевый уровень опасности.

Обратите внимание! Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в сентябре в Украину еще вернется тепло. Максимально температура воздуха прогреется до +15...+20 градусов. В то же время синоптик констатировал: "Дело уже идет к зиме".