Найбільше вода підійметься на 2 метри. Однак рятувальники запевняють, що негативних наслідків не буде.

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Де підійметься рівень води

На річках басейнів Сяну, Дністра (у Львівські та Івано-Франківській областях) рівень води підійметься на 0,5 – 1,5 метра;

на річках Закарпаття – 0,3 – 1,5 метра;

на Латориці та в нижній течії Боржави – до 2 метрів.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку,

– попередили у ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили в Україні штормове попередження на 17 вересня. Сильні грози прогнозують у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях. Рівень небезпечності – жовтий.

У Карпатах опади будуть ще сильнішими. Там рятувальники встановили помаранчевий рівень небезпеки.

Зверніть увагу! Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що у вересні в Україну ще повернеться тепло. Максимально температура повітря прогріється до +15...+20 градусів. Водночас синоптик констатував: "Справа вже йде до зими".