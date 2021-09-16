Найбільше вода підійметься на 2 метри. Однак рятувальники запевняють, що негативних наслідків не буде.
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Де підійметься рівень води
- На річках басейнів Сяну, Дністра (у Львівські та Івано-Франківській областях) рівень води підійметься на 0,5 – 1,5 метра;
- на річках Закарпаття – 0,3 – 1,5 метра;
- на Латориці та в нижній течії Боржави – до 2 метрів.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку,
– попередили у ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження
Синоптики оголосили в Україні штормове попередження на 17 вересня. Сильні грози прогнозують у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях. Рівень небезпечності – жовтий.
У Карпатах опади будуть ще сильнішими. Там рятувальники встановили помаранчевий рівень небезпеки.