Заморозки возвращаются: в Украине объявлены желтый и оранжевый уровни опасности

В Украине на этой неделе снова будут заморозки. Ночью в большинстве областей температура снизится как в воздухе, так и на поверхности почвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Ухудшение погоды в Украине

Из-за того, что в ночь на 27 апреля в некоторых областях Украины ожидаются заморозки, синоптики объявили первый и третий уровни опасности. Погодное явление будет наблюдаться в большинстве регионов, кроме Крыма и Приазовья.

Так ночью на поверхности почвы прогнозируются заморозки от 0 до 5 градусов мороза. По классификации Укргидрометцентра – это желтый уровень опасности.

В большинстве западных и северных областей заморозки будут и в воздухе заморозки. Температура будет достигать от 0 до 3 градусов мороза. Это является оранжевым уровнем опасности.

Синоптики предупредили, что заморозки нанесут вред деревьям и растениям, которые рано расцвели.



В Украине прогнозируются заморозки / Карта Укргидрометцентра

Днем 27 апреля в Украине также ожидается похолодание. Столбики термометра будут показывать от 10 до 12 градусов тепла, на Юге будет несколько теплее, а на Севере – холоднее.