Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погіршення погоди в Україні

Через те, що в ніч проти 27 квітня в деяких областях України очікуються заморозки, синоптики оголосили перший і третій рівні небезпечності. Погодне явище спостерігатиметься у більшості регіонів, окрім Криму та Приазов'я.

Так вночі на поверхні грунту прогнозуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу. За класифікацією Укргідрометцентру – це жовтий рівень небезпечності.

У більшості західних та північних областей заморозки будуть і в повітрі заморозки. Температура сягатиме від 0 до 3 градусів морозу. Це є помаранчевим рівнем небезпечності.

Синоптики попередили, що заморозки завдадуть шкоди деревам і рослинам, які рано розквітли.



В Україні прогнозуються заморозки / Карта Укргідрометцентру

Вдень 27 квітня в Україні також очікується похолодання. Стовпчики термометра показуватимуть від 10 до 12 градусів тепла, на Півдні буде дещо тепліше, а на Півночі – холодніше.