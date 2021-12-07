В Украине пройдет конференция к Международному дню борьбы с коррупцией

9 декабря представители государства, антикоррупционных органов, общественные деятели и международные партнеры обсудят достижения антикоррупционной реформы в Украине, а также текущие и будущие вызовы.

Дискуссии состоятся в рамках конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

Читайте также Новый руководитель САП должен быть выбран без дальнейших проволочек – послы G7

Формат

Мероприятие будет проходить в гибридном формате: для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция.

Событие начнется в 10 утра.

Организаторы: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского Союза (EUACI) и Проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаємоДія" (SACCI).

Успехи антикоррупционной реформы



Реформа в Украине началась с принятия Антикоррупционной стратегии на 2014 – 2017 годы и образования независимых антикоррупционных институтов.

За это время:

НАПК создало действенные айти-инструменты для предотвращения коррупции и проверки электронных деклараций.

НАБУ разоблачило на злоупотреблениях и привлекло к ответственности более тысячи человек, более половины из них – на скамье подсудимых.

Высший антикоррупционный суд вынес 49 приговоров как суд первой инстанции в отношении 58 человек.

"Украина демонстрирует значительный прогресс в борьбе с коррупцией. Мы можем уверенно сказать, что становление антикоррупционных органов произошло. НАБУ закончило расследование и направило в суд более 300 дел. А НАЗК недавно презентовало IT-инструмент для выявления скрытых интересов в публичных служащих, — говорит руководитель EUACI Аллан Паг Кристенсен. – EUACI в дальнейшем будет поддерживать формирование антикоррупционной инфраструктуры в Украине, где каждая институция является эффективной. На этом пути важно объединяться и привлекать общественность, ведь противодействие коррупции — это дело каждого гражданина".

Дискуссионные панели

Во время события будут проведены две дискуссионные панели:

Становление и достижение антикоррупционной реформы: что изменилось после Революции Достоинства;

Вызовы и перспективы борьбы с коррупцией в Украине.

Параллельные сессии будут посвящены достижению нулевой толерантности к коррупции, а также цифровизации и данным в антикоррупции.

Спикеры

Ирина Венедиктова – Генеральный прокурор Украины;

Елена Танасевич – председатель Высшего антикоррупционного суда;

Александр Новиков – председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

Артем Сытник – директор Национального антикоррупционного бюро Украины;

Максим Грищук – и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Аллан Паг Кристенсен – руководитель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза;

Эка Ткешелашвили — директор проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаємоДія".

Полный список спикеров и программа конференции будут анонсированы на странице события в Facebook.

Судебная реформа сдвинулась с мертвой точки: Смотрите видео