Выставка литовской художницы в Киеве: Украина начала сотрудничество с балтийскими художниками

Самая титулованная литовская художница Эгле Ридийкайте впервые представила свои работы на киевском Подоле. Произведения известных европейских художников активно демонстрируются в галерее Цех. В то же время прибалтийские мастера восхищаются украинскими художниками.

В течение 5 лет Эгле Ридикайте работала над своими полотнами. С помощью обычного аэрозоля и красок она воспроизводит входы домов со своей историей.

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Эгле Ридикайте впервые представила свои работы в Украине

Женщина стремится сохранить ценность изображенных мест в своих творениях. Когда Эгле замечает, что какая-то красивая деталь уничтожается под влиянием времени, то сразу берется за работу, чтобы общество этого не забыло.

Например, вижу что-то хорошее, но оно исчезает. Я сразу хочу что-то сделать, чтобы показать – это красиво,

– пояснила художница.

Работы Эгле Ридикайте выполнены настолько реалистично, что сразу трудно отличить то ли это настоящая плитка дома, то ли искусно выполненная картина. Перед тем, как представить свои работы в Киеве, художница работала над ними в течение нескольких лет, некоторые из них она успела продемонстрировать в Вильнюсе.



Выставка Эгле Рідікайте в Вильнюсе / Фото с фейсбук-страницы Literatūra ir menas

Литовцы увлекаются украинским искусством

В то же время прибалтийцы также любят приглашать к себе наших мастеров. Например, в Вильнюсе для них открыли литовский филиал галереи Цех. Здесь свои работы представляют украинские художники. По словам местных жителей, они сразу могут узнать особый стиль.

Каждая из стран Балтии имеет в своей коллекции работы наших мастеров,

– заявил основатель галереи Цех Александр Щелущенко.

Секрет такой популярности в высоком мастерстве школы художников. Работы украинских художников близки по духу для литовцев.



Выставка Эгле Ридикайте в Киеве / Фото 24 канал

"Для нас украинское искусство очень интересно. Потому что украинские художники вроде бы и не похожи на литовских, но и не далеки от Литвы. Они близки по менталитету", – сказал представитель литовской галереи Цех Карлос Гурас.

Литва постоянно поддерживает Украину как на художественной, так и на политической арене

Литва помогает Украине не только в творчестве, но и в политическом партнерстве. Во время Евромайдана Вильнюс предлагал любое лечение для украинских раненых. С начала войны Литва первой предоставила нашему государству летальное оружие. Балтийские инструкторы помогают нашим военным еще с 2014 года.

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В 2021 году Литва стала первой страной, поддержавшей вступление Украины в Евросоюз.



Первая выставка Эгле Ридикайте в Украине / Фото 24 канал

Литовские музеи будут сотрудничать с украинскими

Как сообщила представительница литовского Посольства Ина Кнюрене, Национальный художественный музей Литвы начал сотрудничество с Украиной. Сейчас соглашение рассчитано на 5 лет.

Но программа сотрудничества и обмена с Украиной может быть продолжена,

– заявила Ина Кнюрене.

Национальный музей начал выставки современных украинских художников. Подобные мероприятия уже успели посетить первые лица страны.