Протягом 5 років Егле Рідікайте працювала над своїми полотнами. За допомогою звичайного аерозолю і фарб вона відтворює входи будинків зі своєю історією.

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Егле Рідікайте вперше представила свої роботи в Україні

Жінка прагне зберегти цінність зображених місць у свої витворах. Коли Егле помічає, що якась красива деталь знищується під впливом часу, то відразу береться до роботи, щоб суспільство цього не забуло.

Наприклад, бачу щось гарне, але воно зникає. Я відразу хочу щось зробити, щоб показати – це красиво,

– пояснила художниця.

Роботи Егле Рідікайте виконані настільки реалістично, що відразу важко відрізнити чи це справжня плитка будинку, чи майстерно виконана картина. Перед тим, як представити свої роботи в Києві, художниця працювала над ними протягом декількох років, деякі з них вона встигла продемонструвати у Вільнюсі.



Виставка Егле Рідікайте у Вільнюсі / Фото з фейсбук-сторінки Literatūra ir menas

Литовці захоплюються українським мистецтвом

Водночас прибалтійці також люблять запрошувати до себе наших майстрів. Наприклад, у Вільнюсі для них відкрили литовський філіал галереї Цех. Тут свої роботи представляють українські художники. Зі слів місцевих жителів, вони відразу можуть впізнати особливий стиль.

Кожна з країн Балтії має в своїй колекції роботи наших майстрів,

– заявив засновник галереї Цех Олександр Щелущенко.

Секрет такої популярності у високій майстерності школи митців. Роботи українських художників близькі за духом для литовців.



Виставка Егле Рідікайте в Києві / Фото 24 канал

"Для нас українське мистецтво дуже цікаве. Тому що українські художники начебто і не схожі на литовських, але і не далекі від Литви. Вони близькі за менталітетом", – сказав представник литовської галереї Цех Карлос Гурас.

Литва постійно підтримує Україну як на мистецькій, так і на політичній арені

Литва допомагає Україні не лише в творчості, але й в політичному партнерстві. Під час Євромайдану Вільнюс пропонував будь-яке лікування для українських поранених. З початку війни Литва першою надала нашій державі летальну зброю. Балтійські інструктори допомагають нашим військовим ще з 2014 року.

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У 2021 році Литва стала першою країною, що підтримала вступ України до Євросоюзу.



Перша виставка Егле Рідікайте в Україні / Фото 24 канал

Литовські музеї співпрацюватимуть з українськими

Як повідомила представниця литовського Посольства Іна Кнюрєнє, Національний художній музей Литви розпочав співпрацю з Україною. Наразі угода розрахована на 5 років.

Але програма співпраці й обміну з Україною може бути продовжена,

– заявила Іна Кнюрєнє.

Національний музей розпочав виставки сучасних українських художників. Подібні заходи вже встигли відвідати перші особи країни.