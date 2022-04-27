Украине рано или поздно придется решать вопросы Приднестровья, – военный эксперт

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что Украина способна оттеснить россиян из непризнанного Приднестровья. Однако для этого требуется разрешение или приглашение Молдовы.

В Офисе Президента тоже заявляли, что подобную военную операцию можно провести только в этом случае. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Дело в том, что Украине рано или поздно все равно придется решать вопросы Приднестровья,

– заявил Жданов.

Он пояснил, что предполагает необходимость провести "демилитаризацию" этой территории.

"Сегодня это делать, или завтра – надо оценить, насколько у нас есть свободные силы и возможности. Возможно, надо оставить статус-кво, а потом, когда мы будем решать вопросы освобождения наших территорий, тогда и решать вопрос о существовании самого Приднестровья", – добавил Жданов.

А дальше Молдова должна определиться сама – хочет она присутствия российских войск на своей территории или нет.

Позиция Молдовы

Кроме этого, как добавил эксперт, он не совсем согласен с позицией, что Молдова хочет нам помогать. Поскольку кроме помощи с беженцами, никаких других шагов от страны не было. А еще они отказались от введения санкций в отношении России.

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