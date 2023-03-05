Ни стыда, ни совести: в Украине поймали мошенников, оформлявших кредиты на пленных

Киберполиция разоблачила группу преступников, совершавших мошеннические действия. Злоумышленники оформляли кредиты на имена пропавших без вести военнослужащих или находящихся в плену.

Правоохранители разоблачили группу из трех человек, которые получали данные о мобильных номерах военнослужащих, с которыми потеряли связь родные или находящихся в плену.

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Сумма ущерба составляет более 2 миллионов гривен

С помощью перевыпуска SIM-карт и получения доступа к онлайн-банкингу, криминальная группа успешно оформляла кредитные карты и получала ссуды. Сообщается, что со счетов украинских защитников перечисляли остаток денег.

По данным полиции, общая сумма ущерба, нанесенного в результате этой преступной деятельности, составляет более 2 миллионов гривен. Группировке удалось получить доступ к мобильным номерам более 20 военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести.

Организатор преступной группы задержан и ему грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве мужчине.

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