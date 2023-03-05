Ни стыда, ни совести: в Украине поймали мошенников, оформлявших кредиты на пленных
Источник:Киберполиция
Киберполиция разоблачила группу преступников, совершавших мошеннические действия. Злоумышленники оформляли кредиты на имена пропавших без вести военнослужащих или находящихся в плену.
Правоохранители разоблачили группу из трех человек, которые получали данные о мобильных номерах военнослужащих, с которыми потеряли связь родные или находящихся в плену.
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Сумма ущерба составляет более 2 миллионов гривен
С помощью перевыпуска SIM-карт и получения доступа к онлайн-банкингу, криминальная группа успешно оформляла кредитные карты и получала ссуды. Сообщается, что со счетов украинских защитников перечисляли остаток денег.
По данным полиции, общая сумма ущерба, нанесенного в результате этой преступной деятельности, составляет более 2 миллионов гривен. Группировке удалось получить доступ к мобильным номерам более 20 военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести.
Организатор преступной группы задержан и ему грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве мужчине.
Мошенники от имени власти "собирали деньги для ВСУ"
- Недавно СБУ обнаружила организацию, требовавшую деньги от украинских предпринимателей, выдавая себя за представителей местных властей. Мошенники собирали деньги на "помощь Вооруженным Силам Украины".
- По данным СБУ, мошенникам удалось присвоить более 3 миллионов гривен. Организацию удалось раскрыть в ходе спецопераций в Киеве, Днепре и Херсонской области.
- Следствие установило, что организацию основал гражданин одной из стран Центральной Азии, сейчас находящийся на временно оккупированной территории Луганщины. Мошенники использовали фейковые письма от имени военных администраций разных уровней, в которых просили перечислить средства на счета ВСУ от 20 до 100 тысяч гривен.
- В итоге задержаны пять участников организации. В то же время организатор сделки скрывается на временно оккупированной территории востока Украины.