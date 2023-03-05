Правоохоронці викрили групу з трьох осіб, які отримували дані про мобільні номери військовослужбовців, з якими втратили зв'язок рідні або тих, хто наразі перебуває у полоні.

Дивіться також Псевдоволонтер видурював у військових гроші й тринькав на азартні ігри

Сума збитків становить понад 2 мільйони гривень

За допомогою перевипуску SIM-карт та отримання доступу до онлайн-банкінгу, кримінальна група успішно оформляла кредитні картки та отримувала позики. Повідомляється, що з рахунків українських захисників перераховували залишок грошей.

За даними поліції, загальна сума збитків, завданих у результаті цієї злочинної діяльності, становить понад 2 мільйони гривень. Угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Організатора злочинної групи затримано і йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві чоловіку.

Шахраї від імені влади "збирали гроші для ЗСУ"