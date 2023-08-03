Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог, аэроразведчик добровольческого формирования территориальной общины Андрей Коваленко. Больше о "конфетных бомбах" вы можете прочитать по ссылке.

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"Нам хочется, чтобы это ("конфетные бомбы – 24 Канал") делали в каждом гараже. Постепенно это близится к реальности", – отметил аэроразведчик.

Сейчас многие изготавливают ударные FPV-дроны. В то же время в Украине упростили определенные процедуры, что позволит также производить боеприпасы. И, что немаловажно, не кустарным методом, а приближенным к серийному. Это позволит постоянно наращивать количество ударных беспилотников и упростит получение боеприпасов для Вооруженных Сил.

Справка. Оружейники-любители из Киева разработали бомбу "Зайчик". Это цилиндр, в который упакована взрывная часть, а пространство вокруг нее заполнено металлическими осколками. Общий вес такой "конфетной бомбы" – 800 граммов.

Дроны очень важны на фронте, поскольку помогают спасать много жизней наших защитников. Так, перед штурмом позиций врага проводится работа ударными БПЛА. Это позволяет ликвидировать больше единиц живой силы противника без вступления в ближний бой.

"Изменения, которые есть сейчас – положительные, но нужно увеличивать скорость. Было бы очень корректно, если бы появилась серийная модель FPV-дрона, которая бы финансировалась за деньги государственного бюджета и выпускалась в значительном количестве", – подытожил аэроразведчик.

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