Про це 24 Каналу розповів політтехнолог, аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади Андрій Коваленко. Більше про "цукеркові бомби" ви можете прочитати за посиланням.
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Скоро "подарунків" для окупантів побільшає
"Нам хочеться, що б це ("цукеркові бомби – 24 Канал) робили у кожному гаражі. Поступово це наближається до реальності", – зазначив аеророзвідник.
Наразі багато людей виготовляють ударні FPV-дрони. Водночас в Україні спростили певні процедури, що дозволить також виготовляти боєприпаси. І, що важливо, не кустарним методом, а наближеним до серійного. А це дозволить постійно нарощувати кількість ударних безпілотників і спростить отримання боєприпасів для Збройних Сил.
Дрони є дуже важливими на фронті, оскільки допомагають рятувати багато життів наших захисників. Так, перед штурмом позицій ворога проводиться робота ударними БпЛА. Це дозволяє ліквідувати більше одиниць живої сили противника не вступаючи у ближній бій.
"Зміни, які є зараз – позитивні, але потрібно збільшувати швидкість. Було б дуже коректно, якби з'явилася серійна модель FPV-дрона, що фінансувалася б за гроші державного бюджету й випускалася у значній кількості", – підсумував аеророзвідник.
Інші українські розробки
- Україна розробила нові надводні дрони Magura V5. Один такий дрон може переносити 250 кілограмів вибухівки. Їхня поява в Чорному морі безпосередню загрожує Керченському мосту та Чорноморського флоту Росії.
- Однак в України є й інші види озброєння, які розробляли раніше. Одна з головних наших розробок – ракетний снаряд "Вільха". Це український аналог славнозвісних американських HIMARS.
- Конструкторське бюро PARS разом із волонтерами з ГО "Відсіч" створюють українську ракету "Трембіта". Вона стане приманкою для російських систем протиповітряної оборони, а також має низку цікавих характеристик.