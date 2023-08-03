Про це 24 Каналу розповів політтехнолог, аеророзвідник добровольчого формування територіальної громади Андрій Коваленко. Більше про "цукеркові бомби" ви можете прочитати за посиланням.

Цікаво Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті

Скоро "подарунків" для окупантів побільшає

"Нам хочеться, що б це ("цукеркові бомби – 24 Канал) робили у кожному гаражі. Поступово це наближається до реальності", – зазначив аеророзвідник.

Наразі багато людей виготовляють ударні FPV-дрони. Водночас в Україні спростили певні процедури, що дозволить також виготовляти боєприпаси. І, що важливо, не кустарним методом, а наближеним до серійного. А це дозволить постійно нарощувати кількість ударних безпілотників і спростить отримання боєприпасів для Збройних Сил.

Довідка. Зброярі-аматори з Києва розробили бомбу "Зайчик". Це циліндр, у який запакована вибухова частина, а простір навколо неї заповнений металевими осколками. Загальна вага такої "цукеркової бомби" – 800 грамів.

Дрони є дуже важливими на фронті, оскільки допомагають рятувати багато життів наших захисників. Так, перед штурмом позицій ворога проводиться робота ударними БпЛА. Це дозволяє ліквідувати більше одиниць живої сили противника не вступаючи у ближній бій.

"Зміни, які є зараз – позитивні, але потрібно збільшувати швидкість. Було б дуже коректно, якби з'явилася серійна модель FPV-дрона, що фінансувалася б за гроші державного бюджету й випускалася у значній кількості", – підсумував аеророзвідник.

Інші українські розробки