8 августа состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров. На нем обсуждали ухудшение коронавирусной ситуации в Украине. Дело в том, что в Украине на протяжении последних дней фиксируют антирекорды случаев COVID-19.

Внеочередное заседание правительства из-за ситуации с COVID-19: важные решения

Об итогах внеочередного заседания сообщил председатель правительства Денис Шмыгаль. Соответствующее сообщение появилось в телеграме.

Актуально Украина снова побила собственный антирекорд – 1 489 инфицированных COVID-19 за сутки

По словам украинского премьера, одним из важных постановлений, которые приняли во время заседания, было решение об ограничении пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом.

Кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний,

– отметил Шмыгаль.

Также по поручению президента Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов должен подробно отчитаться о готовности больниц второй волны. Говорится о тех медучреждениях, которые будут принимать больных коронавирусом.

Премьер отметил, что такую ​​статистику следует представить по каждой области. В то же время необходимо учесть количество койкомест и обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

Еще одно важное решение, но оно уже не касается коронавируса, – правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану. В порту столицы страны Бейрута недавно произошли два мощных взрыва.

К теме Правительство должно усилить контроль за карантином, чтобы избежать второй волны COVID-19 – Зеленский

Заметим, накануне Шмыгаль заявлял, что из-за ухудшения коронавирусной ситуации правительство переходит на чрезвычайный режим работы. По его словам, значительное ухудшение эпидемситуации можно наблюдать в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Какие области сегодня входят в самую проблемную – красную карантинную зону

По состоянию на 7 августа здесь находились Кицманский район Ченивецькои области и Тернополь с Луцком.

8 августа Тернополь включили в желтой зоны, а Луцк попал в оранжевую. В то же время Кицманский район Черновицкой области остался в красной зоне. Таким образом, в красной зоне есть только один регион.

В Украине до 31 августа продолжается карантин: что предусматривают 4 зоны / Инфографика 24 канала с ссылкой на данные Минздрава