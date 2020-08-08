8 серпня відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів. На ньому обговорювали погіршення коронавірусної ситуації в країні. Річ у тім, що в Україні упродовж останніх днів фіксують антирекорди випадків COVID-19.

Позачергове засідання уряду через ситуацію з COVID-19: важливі рішення

Про підсумки позачергового засідання повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Відповідний допис з’явився у телеграмі.

Актуально Україна знову побила власний антирекорд – 1 489 інфікованих COVID-19 за добу

За словами українського прем’єра, однією з важливих постанов, які ухвалили під час засідання, було рішення про обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19.

Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань,

– наголосив Шмигаль.

Також на виконання доручення президента Зеленського міністр охорони здоров'я Максим Степанов має детально прозвітувати про готовність лікарень другої хвилі. Мовиться про ті медзаклади, що прийматимуть хворих на коронавірус.

Прем'єр зауважив, що таку статистику слід представити щодо кожної області. Водночас необхідно врахувати кількість ліжкомісць і забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом.

Ще одне важливе рішення, але воно вже не стосується коронавірусу, – уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану. У порту столиці країни Бейрута нещодавно сталися два потужні вибухи.

До теми Уряд має посилити контроль за карантином, аби уникнути другої хвилі COVID-19, – Зеленський

Зауважимо, напередодні Шмигаль заявляв, що через погіршення коронавірусної ситуації уряд переходить на надзвичайний режим роботи. За його словами, значне погіршення епідемситуації модна спостерігати у Києві, а також Одеській, Львівській та Харківській областях.