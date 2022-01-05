В Украине резко возросло количество новых больных COVID-19

5 января 2022 , 08:19
Читати новину українською

Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки, 4 января, в Украине зарегистрировали 4 571 больного COVID-19. Известно, что среди них – 210 детей и 112 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 1 366 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 273 жителей страны. Выздоровели 8 439 пациентов.

Интересно Украина докупила COVID-лекарство с противоречивой репутацией: что известно о препарате

Новость дополняется...

Автор: Анастасія Кушпіт