В Украине резко возросло количество новых больных COVID-19
5 января 2022 , 08:19Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 4 января, в Украине зарегистрировали 4 571 больного COVID-19. Известно, что среди них – 210 детей и 112 медицинских работников.
В больницы госпитализировали 1 366 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 273 жителей страны. Выздоровели 8 439 пациентов.
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