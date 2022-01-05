До лікарень госпіталізували 1 366 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, недуга забрала життя ще 273 мешканців країни. Натомість одужали 8 439 пацієнтів.
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Зауважимо, що 1, 2 та 3 січня в країні зареєстрували 1 863, 1 804, 1 746 нових випадків зараження коронавірусом відповідно.
Охоплення тестування населення
Впродовж минулої доби в країні провели 65 768 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема методом ПЛР – 30 291, методом ІФА – 3 773, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 704.
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