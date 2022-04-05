В Украине российские войска совершают самые страшные преступления со времен ВМВ, – Зеленский

Президент Владимир Путин выступил в Совете Безопасности ООН касательно действий России на территории Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что в результате действий России на территории Украины совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны.

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Он отметил, что россияне сознательно уничтожают в пепел украинские города артиллерийскими авиационными ударами.

Сознательно блокируют города, создавая в них массовый голод. Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, которые просто пытаются спастись с территории военных действий. Сознательно подрывают даже укрытия, в которых прячутся мирные люди от авиационных ударов,

– сообщил Владимир Зеленский.

"Сознательно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там были убиты как можно больше гражданских людей", – добавил Президент Украины.

Кроме того, он рассказал, что массовые убийства в городе Буча – это лишь один из многих примеров того, что совершают оккупанты на украинской земле в течение 41 дня. Есть еще многие другие города, о которых миру еще придется узнать.