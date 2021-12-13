В Украине штамм Омикрон может появиться уже на этой неделе

В Украине Омикрон может появиться на этой неделе. Однако в СНБО говорят, что ситуация на новогодние праздники будет стабильной.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в ходе селекторного совещания. Председательствовал на этом заседании президент Зеленский.

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Эпидемическая ситуация на праздники должна быть стабильной, – Данилов

По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране по праздникам должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине на этой неделе,

– сказал Данилов.

Однако, отметил секретарь СНБО, в тех странах, где уже диагностировали Омикрон, исследовали, что в большинстве случаев течение болезни не тяжелое.

Первые случаи Омикрона обнаружили в Турции

Отметим, что о первых случаях Омикрона стало известно в Турции. У каждого из 6 инфицированных заболевание протекает легко. Все пациенты находятся под лабораторным наблюдением.

Между тем, в Великобритании зафиксировали первый летальный случай от Омикрона. По словам премьера Бориса Джонсона, этот вариант коронавируса более мягкий и распространяется быстрее.

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине:

По состоянию на 13 декабря в Украине было выявлено более 3 миллионов 563 тысяч случаев коронавируса.

Количество летальных случаев – 91 215.

За предыдущие сутки обнаружили 4 073 новых случая недуга, умерли – 188 человек.

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