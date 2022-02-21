В Украине сильно упали темпы вакцинации населения

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине против коронавируса привили всего 17 172 человека. Первую дозу получили 4 769 человек, вторую дозу – 7 965 человек.

Тем временем дополнительную дозу получили 78 человек, а бустерную дозу – 4 360 человек.

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Прививки выполнялись 333 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 580 пунктах прививки и в 388 центрах вакцинации населения.

В позавчера, 19 февраля, в стране провели 29 528 прививок. А днем ​​раньше – 67 636.

Общее количество вакцинированных

С начала вакцинальной кампании против коронавируса в стране привили 15 680 363 человека. 15 680 361 из них получили первую дозу, 15 121 999 – две дозы, 26 510 – дополнительную дозу, а 668 508 – бустерную.

В общей сложности в стране провели 31 497 378 COVID-прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 994 966,

Coronavac – 4 997 206,

AstraZeneca – 1 639 398,

Moderna – 1 540 926,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Еще одно исследование подтвердило , что вакцинация против COVID-19 может защитить от новых вариантов коронавируса лучше природной инфекции.

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала