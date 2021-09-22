Останнім часом було декілька показових історій, трохи трагікомічних, про які варто згадати.

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Один з головних ковідодиседентів та антивакцинаторів Ізраїлю помер від COVID-19, але перед смертю сказав, що йому так погано, бо його, імовірно, отруїли. Ага, і бачу що навіть наші пришиблені антивакси теж так вважають :)

Путін самоізолювався після контакту з хворим на COVID-19, але пропагандони навигадували таку героїчну історію, що її варто почитати/послухати – дійсно смішно.

Смішний аномально рівненький графік смертей в "Мордорі". Диктатор заборонив показувати більше 800 смертей на день, бо ж "вибори". Хоч на нього не допустили навіть маргінальних кандидатів з опозиції, але, на всяк випадок.

Скриншот Андрія Ярмака

Що цікаво, навіть офіційна статистика РФ по смертях, що надходить з регіонів, показує, що вже кілька місяців поспіль в країні-агресорі помирає, імовірно від COVID-19, ЩОДНЯ від 2,5 до 3,5 тисяч людей. Тобто це так звана надлишкова смертність порівняно до звичайної для цього періоду часу. Тобто за три місяці коронавірус "скосив" 250 – 300 тисяч росіян.

Зверніть увагу, що у "руських" поки що немає жодних тенденцій до зниження втрат, тобто не помітно, щоб хвиля відкотилася.

Чому це? Бо вони перед "виборами" вирішили не робити локдаунів. Тобто, якщо країна не вакцинується і не робити жодних обмежень, то хвилі будуть тривалими і нищівними. Так, зараз це вже про Україну – потрібно готуватися сидіти дома або втрачати тисячі життів.

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Порівняймо РФ (25% вакцинованих) та Італію (під 70%). Порівнюємо кількість випадків та смертність під час останньої хвилі до початку вакцинації і останньої хвилі, коли в Італії вже було вакциновано понад 50% людей, тобто влітку 2021 року. Нагадаю, остання хвиля була і в Італії і в РФ майже без жодних обмежень, а попередня до вакцинації – з жорсткими обмеженнями.

В Італії зниження кількості випадків захворюваності на ковід в 6 раз. В РФ – навіть брехлива статистика, показує зниження всього на 15%.

В Італії зниження кількості смертей в 15 раз, в РФ – навіть офіційно, збільшення на 33%! Реально – збільшення в рази.

Висновок для України дуже сумний: смертність у нас буде вища, ніж в РФ, бо вакцинованих у нас дуже мало – менше вдвічі ніж там.

І це буде під час дуже холодної зими з дуже високими витратами на опалення житла.

Не розумію, чому у хоч однієї розумної людини ще можуть бути сумніви щодо вакцинації. Тим більше зараз вакцини доступні. Скористайтеся цим, поки така можливість є!