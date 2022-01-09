В Украине – снегопады и гололедица: спасатели предупредили об ухудшении погодных условий
9 января 2022 , 10:20Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Украине 9 января прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о снегопадах в большинстве регионов.
Ухудшение погодных условий
Сообщают также о гололедице на дорогах западных, северных, центральных и восточных областей.
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Ночью в Карпатах, на Ровненщине, Житомирщине, утром и днем на Киевщине значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4 – 10 сантиметров. (I уровень опасности, желтый),
– отметили в ГСЧС.
В то же время спасатели отметили, что непогода может привести к нарушению движения транспорта.
Опасные гидрологические явления
Кроме этого, 8 – 10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1 – 0,3 метра.
- местами возможен выход воды на пойму;
- на реке Горынь в створе поста Дубровица с последующим затоплением поймы.