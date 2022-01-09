В Украине – снегопады и гололедица: спасатели предупредили об ухудшении погодных условий

В Украине 9 января прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о снегопадах в большинстве регионов.

Ухудшение погодных условий

Сообщают также о гололедице на дорогах западных, северных, центральных и восточных областей.

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Ночью в Карпатах, на Ровненщине, Житомирщине, утром и днем на Киевщине значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4 – 10 сантиметров. (I уровень опасности, желтый),

– отметили в ГСЧС.

В то же время спасатели отметили, что непогода может привести к нарушению движения транспорта.

Опасные гидрологические явления

Кроме этого, 8 – 10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1 – 0,3 метра.

местами возможен выход воды на пойму;

на реке Горынь в створе поста Дубровица с последующим затоплением поймы.

Что делать, когда ваша машина застряла в снегу: смотрите видео

Из-за снегопадов на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей 9 и 12 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили 3 уровень опасности.