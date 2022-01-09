Погіршення погодних умов

Повідомляють також про ожеледицю на дорогах західних, північних, центральних і східних областей.

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Уночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4 – 10 сантиметрів. (I рівень небезпечності, жовтий),

– зазначили у ДСНС.

Водночас із тим рятувальники наголосили, що негода може призвести до порушення руху транспорту.

Небезпечні гідрологічні явища

Окрім цього, 8 – 10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,3 метра.

мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави.

Зверніть увагу! Через снігопади на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 9 та 12 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

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