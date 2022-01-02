В Украине снизилась COVID-заболеваемость: не госпитализировали ни одного пациента
2 января 2022 , 08:15Читати новину українською
Источник:Минздрав
По состоянию на 2 января, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 863 человека. Среди них 108 детей и 12 медработников.
Статистика COVID-19 в Украине
В первый день нового года в больницы с коронавирусом не госпитализировали ни одного пациента. Впрочем, зарегистрировали 98 смертей от осложнений недуга. Зато поправились – 2 259 человек.
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Охват тестирования населения
За сутки украинские лаборатории провели 20 588 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР – 6974;
- методом ИФА – 1120;
- экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 12 494.
От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 96 187 человек.
Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель
- Киев – 277;
- Винницкая область – 76;
- Волынская область – 36;
- Днепропетровская область – 66;
- Донецкая область – 16;
- Житомирская область – 127;
- Закарпатская область – 46;
- Запорожская область – 48;
- Ивано-Франковская область – 103;
- Киевская область – 85;
- Кировоградская область – 45;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 115;
- Николаевская область – 48;
- Одесская область – 75;
- Полтавская область – 100;
- Ровенская область – 54;
- Сумская область – 74;
- Тернопольская область – 110;
- Харьковская область – 90;
- Херсонская область – 1;
- Хмельницкая область – 72;
- Черкасская область – 40;
- Черновицкая область – 42;
- Черниговская область – 81.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала