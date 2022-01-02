В Украине снизилась COVID-заболеваемость: не госпитализировали ни одного пациента

По состоянию на 2 января, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 863 человека. Среди них 108 детей и 12 медработников.

Статистика COVID-19 в Украине

В первый день нового года в больницы с коронавирусом не госпитализировали ни одного пациента. Впрочем, зарегистрировали 98 смертей от осложнений недуга. Зато поправились – 2 259 человек.

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Охват тестирования населения

За сутки украинские лаборатории провели 20 588 тестов на коронавирус:

методом ПЦР – 6974;

методом ИФА – 1120;

экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 12 494.

Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель

Киев – 277;

Винницкая область – 76;

Волынская область – 36;

Днепропетровская область – 66;

Донецкая область – 16;

Житомирская область – 127;

Закарпатская область – 46;

Запорожская область – 48;

Ивано-Франковская область – 103;

Киевская область – 85;

Кировоградская область – 45;

Луганская область – 6;

Львовская область – 115;

Николаевская область – 48;

Одесская область – 75;

Полтавская область – 100;

Ровенская область – 54;

Сумская область – 74;

Тернопольская область – 110;

Харьковская область – 90;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 72;

Черкасская область – 40;

Черновицкая область – 42;

Черниговская область – 81.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 674 538 случаев заболевания. По состоянию на 2 января поправились – 3 477 188 человек.От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 96 187 человек.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала