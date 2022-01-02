В Украине снизилась COVID-заболеваемость: не госпитализировали ни одного пациента

2 января 2022 , 08:15
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 2 января, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 863 человека. Среди них 108 детей и 12 медработников.

Статистика COVID-19 в Украине

В первый день нового года в больницы с коронавирусом не госпитализировали ни одного пациента. Впрочем, зарегистрировали 98 смертей от осложнений недуга. Зато поправились – 2 259 человек.

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Охват тестирования населения

За сутки украинские лаборатории провели 20 588 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР – 6974;
  • методом ИФА – 1120;
  • экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 12 494.
Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 674 538 случаев заболевания. По состоянию на 2 января поправились – 3 477 188 человек.

От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 96 187 человек.

Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель

  • Киев – 277;
  • Винницкая область – 76;
  • Волынская область – 36;
  • Днепропетровская область – 66;
  • Донецкая область – 16;
  • Житомирская область – 127;
  • Закарпатская область – 46;
  • Запорожская область – 48;
  • Ивано-Франковская область – 103;
  • Киевская область – 85;
  • Кировоградская область – 45;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 115;
  • Николаевская область – 48;
  • Одесская область – 75;
  • Полтавская область – 100;
  • Ровенская область – 54;
  • Сумская область – 74;
  • Тернопольская область – 110;
  • Харьковская область – 90;
  • Херсонская область – 1;
  • Хмельницкая область – 72;
  • Черкасская область – 40;
  • Черновицкая область – 42;
  • Черниговская область – 81.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.


Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська