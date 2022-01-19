Таким образом, теперь сертификаты о вакцинации будут действовать 9 месяцев. Так, на заседании правительства было одобрено соответствующее постановление.

Важно Правительство разрешило тратить "тысячу Зеленского" на лекарства уже в январе

Если человек сделает прививку бустерной дозой, то действие документа будет продлено на такой же период.

Заметим, что ранее в правительстве тоже говорили, что бустерная доза вакцины будет продлевать срок действия COVID-сертификата. Однако тогда не уточняли, на какой период.

Обратите внимание! На 16 января сообщали, что бустерную дозу уже сделали около 100 тысяч украинцев. Кстати, в Минздраве предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.

Последние новости о сертификатах вакцинации

Украинские COVID-сертификаты признали еще 6 стран мира. Речь идет о Черногории, Тайване, Уругвае, Таиланде, Ливане, Тунисе.

Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия сертификата COVID. Украинский МИД уже имел совещание с европейскими специалистами. Решение будет принято после 10 января.

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