Таким чином тепер сертифікати про вакцинацію діятимуть 9 місяців. Так, на засіданні уряду схвалили відповідну постанову.
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Якщо людина зробить щеплення бустерною дозою, то дію документа продовжать на такий самий період.
Зауважимо, раніше в уряді теж говорили, що бустерна доза вакцини буде продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Однак тоді не уточняли, на який період.
Останні новини про сертифікати вакцинації
- Українські COVID-сертифікати визнали ще 6 країн світу. Мовиться про Чорногорію, Тайвань, Уругвай, Таїланд, Ліван, Туніс.
- Україна планує приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів. Для вакцинованих українців це означатиме вільні та зручні подорожі без ПЛР-тестів та самоізоляції.
- Сертифікат про введення бустерної дози з'явиться у Дії наприкінці січня.
До теми – Рятівна вакцинація: як 91-річна львів'янка поборола COVID-19: