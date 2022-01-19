Варто зазначити, що ці змінити стосуються лише українців старших 60 років. Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося у середу, 19 січня.

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Уряд розширив дію програми "єПідтримка", аби її можна було витрачати не лише на книжки чи кіно. Українці, старші 60 років, зможуть з 24 січня витратити тисячу гривень на придбання ліків,

– сказав Денис Шмигаль.

Реакція МОЗ на ухвалу Кабміну

Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що люди віком від 60 років – є групою ризику та мають супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів.

Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років,

– наголосили у Міністерстві.

До слова, за кошти програми "єПідтримка" можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, українці не зможуть купити:

препарати недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки;

косметичні засоби;

едичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що двічі вакциновані неповнолітні громадяни України повинні мати змогу отримати тисячу гривень. Програма працюватиме у рамках "єПідтримки".

"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

За словами політика, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Відповідно до умов президентської програми, гроші надають на 4 місяці з моменту отримання. Витратити їх можна як онлайн, так і безготівковим розрахунком через термінал компанії.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року, а реалізовуватимуть її у декілька етапів.

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