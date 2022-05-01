В Украине – солнце, дождь и до +22 градусов: прогноз погоды на 2 мая.

Погода в Украине в понедельник, 2 мая, будет дождливая и солнечная. Осадки предусматривают в западных и северных областях, в то же время в восточных и южных – сухо.

Наибольшего тепла стоит ожидать в Закарпатье, наименьшего – на Черниговщине, Полтавщине, Сумщине и Луганщине. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в регионах Украины

На Западе прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +16…+22 градуса. В восточных областях – несколько прохладнее +15…+18 градусов, там будет солнечно.

На Севере синоптики информируют об осадках. Температура составит +15…+17 градусов. В южных регионах – сухо, следует ожидать потепления до +16…+19 градусов.

В украинской столице в понедельник, 2 мая, предполагается солнечная погода и до +16…+18 градусов.

Прогноз погоды от Диденко.

Наталья Диденко сообщила, что ночью +5...+9 в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях будет холоднее +2...+5 градусов, а местами на почве заморозки 0...-3 градуса.

2 мая в первой половине дня активизация магнитного поля Земли, слабые магнитные бури,

– добавила синоптикиня.

Погода в городах Украины

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 2 мая / Данные Укргидрометцентра.