В Украине – солнце, дождь и до +22 градусов: прогноз погоды на 2 мая.
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 2 мая, будет дождливая и солнечная. Осадки предусматривают в западных и северных областях, в то же время в восточных и южных – сухо.
Наибольшего тепла стоит ожидать в Закарпатье, наименьшего – на Черниговщине, Полтавщине, Сумщине и Луганщине. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
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Погода в регионах Украины
На Западе прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +16…+22 градуса. В восточных областях – несколько прохладнее +15…+18 градусов, там будет солнечно.
На Севере синоптики информируют об осадках. Температура составит +15…+17 градусов. В южных регионах – сухо, следует ожидать потепления до +16…+19 градусов.
В украинской столице в понедельник, 2 мая, предполагается солнечная погода и до +16…+18 градусов.
Прогноз погоды от Диденко.
Наталья Диденко сообщила, что ночью +5...+9 в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях будет холоднее +2...+5 градусов, а местами на почве заморозки 0...-3 градуса.
2 мая в первой половине дня активизация магнитного поля Земли, слабые магнитные бури,
– добавила синоптикиня.
Погода в городах Украины
Ужгород – +20...+22
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +16...+18
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18