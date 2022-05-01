Найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті, найменшого – на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині та Луганщині. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода в регіонах України

На Заході прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +16...+22 градуси. У східних областях – дещо прохолодніше +15...+18 градусів, там буде сонячно.

На Півночі синоптики інформують про опади. Температура становитиме +15…+17 градусів. У південних регіонах – сухо, слід очікувати потепління до +16...+19 градусів.

В українській столиці у понеділок, 2 травня, передбачають сонячну погоду та до +16…+18 градусів.

Прогноз погоди від Діденко

Наталка Діденко повідомила, що вночі +5...+9, у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях буде холодніше +2...+5 градусів, а місцями на ґрунті заморозки 0...-3 градуси.

2 травня у першій половині дня активізація магнітного поля Землі, слабкі магнітні бурі,

– додала синоптикиня.

Погода у містах України

Ужгород – +20...+22

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +17...+19

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +17...+19

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +15...+17

Харків – +16...+18

Київ – +16...+18



Прогноз погоди на 2 травня / Дані Укргідрометцентру