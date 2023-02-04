И самое главное – заявки продолжают поступать. Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Важно Боец ВСУ оценил перспективы будущей "Гвардии наступления"
В МВД констатировали, что уже фиксируется положительная динамика по подаче заявок на вступление в ряды штурмовых бригад. В частности, в ЦНАП обратились 3086 граждан. Из них подали заявки – 527. К штурмовым подразделениям Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, а также:
- в Нацгвардию – 114,
- Госпогранслужбы – 122.
У нас эта рекрутинговая кампания стартовала буквально в четверг, но я знаю, что уже очень активно подаются заявки, анкеты. Поступает действительно много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад. Открытый набор и для ребят, и для девушек,
– отметила Павличенко.
По ее словам, в первую очередь это должны быть мотивированные люди, готовые освобождать территории. Она добавила, что люди, которые уже присоединились к подразделениям, имеют:
- боевой опыт, в том числе и в деоккупации территорий,
- мотивацию,
- понимают, как нести службу на передовой.
Отвечая на вопрос, как будут проверять кандидатов на честность, она отметила, что действительно есть определенный алгоритм назначения людей в подразделения как полиции, так и Нацгвардии или пограничной службы. Он предусматривает проверку путем направления запросов в ряд структур и поиска по определенным базам.
Что известно о "Гвардии наступления" в Украине
- В Украине решили создать "Гвардию наступления". О создании формирования сообщил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в нее войдут военнослужащие и правоохранители, героически зарекомендовавшие себя на фронте.
- Добровольцы не будут выполнять никакие тыловые задачи, а будут заниматься исключительно освобождением оккупированных российскими захватчиками территорий.
Политолог Валентин Гладких считает, что не все смогут по своим знаниям, умениям, физической форме и ментально-психическому здоровью пройти этот отбор и попасть на службу в украинскую "Гвардию наступления". По его мнению, это будет военная элита.