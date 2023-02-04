І, найголовніше – заявки продовжують надходити. Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Важливо Боєць ЗСУ оцінив перспективи майбутньої "Гвардії наступу"

У МВС констатували, що вже фіксується позитивна динаміка щодо подачі заявок на вступ до лав штурмових бригад. Зокрема, у ЦНАПи звернулися 3086 громадян. З них подали заявки – 527. До штурмових підрозділів Нацполіції виявили бажання долучитися 291 особа, а також:

до Нацгвардії – 114,

Держприкордонслужби – 122.

У нас ця рекрутингова кампанія стартувала буквально у четвер, але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, анкети. Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка була створена спеціально під формування цих бригад. Відкритий набір і для хлопців, і для дівчат,

– зазначила Павліченко.

За її словами, першочергово це мають бути мотивовані люди, які готові звільняти території. Вона додала, що люди, які вже долучились до підрозділів, мають:

бойовий досвід, зокрема і у деокупації територій,

мотивацію,

розуміють, як нести службу на передовій.

Зверніть увагу! Павліченко зазначила, що бойовий досвід не є обов’язковим.

Відповідаючи на питання, як перевірятимуть кандидатів на чесність, вона зазначила, що насправді є певний алгоритм призначення людей у підрозділи як поліції, так і Нацгвардії чи прикордонної служби. Він передбачає перевірку шляхом скерування запитів до низки структур і пошуку по певних базах.

Що відомо про "Гвардію наступу" в Україні

В Україні вирішили створити "Гвардію наступу". Про створення формування повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, до неї увійдуть військовослужбовці та правоохоронці, які героїчно зарекомендували себе на фронті.

Добровольці не виконуватимуть жодних тилових завдань, а займатимуться виключно звільненням окупованих російськими загарбниками територій.

Політолог Валентин Гладких вважає, що не всі зможуть за своїми знаннями, вміннями, фізичною формою та ментально-психічним здоров'ям пройти цей відбір та потрапити на службу до української "Гвардії наступу". На його думку, це буде військова еліта.