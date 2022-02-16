В Украине создали условия для привлечения частных инвестиций в "Большое строительство" дорог

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5090 о государственно-частном партнерстве и концессии, что позволит привлекать средства частных инвесторов в строительство дорог.

Законопроект вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концессиодателей), устанавливает требования по общему ежегодному объему долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), регулирует механизм уплаты концессионных платежей и оплаты за эксплуатационную готовность дорог.

"Принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments", – объясняет министр инфраструктуры. Александр Кубраков.

Договоры, заключенные в пределах ГЧП, в том числе концессионные, долгосрочны – в среднем от 5 до 50 лет, и могут предусматривать выполнение финансовых обязательств после ввода объекта в эксплуатацию и до конца действия договора. Теперь государство также имеет возможность ежегодно осуществлять выплаты частному инвестору, предусмотренные договором о ГЧП и/или концессию, из средств Государственного дорожного фонда.

Сейчас, по словам Кубракова, уже есть 2 пилотных проекта ГЧП. Это маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк. В планах также проведение конкурса на строительство первой новой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко рассказал о планах в этом году сделать 5 500 километров дорог государственного значения.