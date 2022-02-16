Законопроєкт запроваджує довгострокові зобов'язання державних партнерів (концесієдавців), встановлює вимоги щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов'язань в рамках державно-приватного партнерства (ДПП), регулює механізм сплати концесійних платежів та оплати за експлуатаційну готовність доріг.

"Прийнятий закон врегульовує питання взаємних обов'язків держави та інвесторів у проєктах державно-приватного партнерства. Зокрема, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов'язання в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments", – пояснює міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Договори, укладені в межах ДПП, у тому числі концесійні, є довгостроковими – в середньому від 5 до 50 років, та можуть передбачати виконання фінансових зобов'язань після введення об'єкту в експлуатацію та до кінця дії договору. Відтепер держава також має можливість щорічно здійснювати виплати приватному інвестору, передбачені договором про ДПП та/або концесію, з коштів Державного дорожнього фонду.

Наразі, за словами Кубракова, вже є 2 пілотних проєкти ДПП. Це маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк. У планах також проведення конкурсу на будівництво першої нової концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про плани цьогоріч зробити 5500 кілометрів доріг державного значення.