В Украине стартовал мощный проект "Тачка на ТРОкачку": что о нем известно

В Украине запустили волонтерский проект "Тачка на ТРОкачку". В его пределах системно ремонтируют грузовики для украинских защитников и передают их на фронт.

Организаторы проекта еще с первых дней полномасштабного вторжения занимались поставкой ВСУ грузовых или бронированных автомобилей. Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский предприниматель, соорганизатор проекта "Тачка на ТРОкачку" и военнослужащий Вооруженных Сил Роман Городечный.

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Проект "Тачка на ТРОутке"

В первые дни вторжения удалось привезти 8 бронированных машин Pinzgauer и 2 Spartan из Великобритании. Впрочем, уже тогда волонтеры столкнулись с серьезными проблемами в логистике, цене и длительном времени, которое нужно, чтобы авто попали на фронт.

После этого мы начали искать варианты, которые были бы более быстрыми и эффективными в этом вопросе. Выяснилось, что в Вооруженных Силах Украины на автоскладах есть большое количество автомобилей, идущих на списание. Им по 30 – 40 лет,

– рассказывает Роман Городечный.

Это автомобили типа ГАЗ-66, Урал, КамАЗ и т.д. Они практически не ездили. Впрочем, подсчитали, что примерно за 3 тысячи долларов можно отремонтировать одно такое авто, а его проходимость и задачи, которые оно может выполнять, очень нужны нашим военным.

"Люди всей страной присоединяются, собирают деньги на пикапы и джипы. У них есть своя задача, а у грузовых военных – совсем другая задача. Но и те, и те машины нужны. Впрочем, найти военный грузовой автомобиль в Европе – это целая проблема", – отмечает соорганизатор проекта "Тачка на ТРОкачку".

Потому решили организовать системный процесс ремонта автомобилей и передачу их на переднюю линию фронта.

Проект "Тачка на ТРОкачку": смотрите видео

С какими проблемами сталкиваются волонтеры

Соорганизатор проекта "Тачка на ТРОкачку" отмечает, что грузовые автомобили ВСУ, с которыми имеют дела волонтеры, могли более 10 лет стоять в частях и никуда не ездить. Следовательно, у них часто есть проблемы с тормозной системой, мотором, электроникой, шинами и т.д.

Каждый автомобиль индивидуален и имеет свой перечень вопросов. Мы же проверяем, что именно необходимо, чтобы автомобиль мог поехать. Приобщаем наших партнеров, побеседовали с крупными импортерами автозапчастей,

– рассказывает Роман Городечный.

Кроме ремонта, была организована и логистика. Таким образом, уже 5 автомобилей ГАЗ-66 помогают бойцам 103 бригады сил Территориальной обороны из Львовской области.

Отзывы военных о грузовых авто

Роман Городечный также уверяет, что военные очень довольны, что получили такие автомобили. Мол, приближается зима, нормальных дорог на Востоке Украины сейчас практически нет, и даже джипы не могут проехать, которые там есть.

"Эта машина очень проста в ремонте и эксплуатации. Соответственно, ее можно будет эффективно использовать сейчас, когда погодные условия будут все хуже и хуже", – пояснил военный.

Он рассказал также и о невероятной цели проекта. Организаторы планируют отремонтировать около 4 тысяч таких автомобилей. Это именно то количество, о котором они знают, где можно взять эти авто и кому на фронте они нужны.

Как украинцы могут присоединиться к проекту

Кто угодно может поддержать эту мощную инициативу. Первый вариант самый простой – просто задонатить. Впрочем, есть еще один – вы можете взять авто на ремонт и после этого передать в воинскую часть, где его ждут.

То есть люди, которые имеют свои автосервисы или имеют отношение к любому автомобильному бизнесу и могут в каких-то ангарах или боксах их ремонтировать, могут взять такой автомобиль. А потом передать в какую-то часть, где служит кто-то из близких или нуждающийся,

– рассказывает Роман Городечный.

В то же время организаторы проекта помогут с юридической дорожной картой по передаче автомобиля из части в часть. Приглашают к сотрудничеству всех желающих – граждан или бизнес.

Поддержать проект в гривнах можно по счетам БО "БУРЕВИЙ"ЕГРПОУ 44724903НОМЕР СЧЕТА В ФОРМАТЕ IBANUA843220010000026000050000431НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ"Больше реквизитов, информации по инициативе и возможности к ней приобщиться –