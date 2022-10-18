Організатори проєкту ще з перших днів повномасштабного вторгнення займалися постачанням ЗСУ грузових або броньованих автомобілів. Про це в ефірі 24 каналу розповів український підприємець, співорганізатор проєкту "Тачка на ТРОкачку" та військовослужбовець Збройних Сил Роман Городечний.

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Проєкт "Тачка на ТРОкачку"

У перші дні вторгнення вдалося привезти 8 броньованих машин Pinzgauer і 2 Spartan з Великої Британії. Втім, вже тоді волонтери зіштовхнулися з серйозними проблемами в логістиці, ціні та тривалого часу, який потрібен, аби авто потрапили на фронт.

Після цього ми почали шукати варіанти, які були б швидші й ефективніші в цьому питанні. З'ясувалося, що в Збройних Силах України на автоскладах є велика кількість автомобілів, які йдуть на списання. Їм по 30 – 40 років,

– розповідає Роман Городечний.

Це автомобілі типу ГАЗ-66, Урал, КамАЗ тощо. Вони вже фактично не їздили. Втім, підрахували, що приблизно за 3 тисячі доларів можна відремонтувати одне таке авто, а його прохідність і завдання, які воно може виконувати – дуже потрібні нашим військовим.

"Люди усією країною долучаються, збирають гроші на пікапи та джипи. Вони мають своє завдання, а машини вантажні військові – мають зовсім інше завдання. Але й ті, і ті машини потрібні. Втім, знайти вантажний автомобіль військовий у Європі – це ціла проблема", – наголошує співорганізатор проєкту "Тачка на ТРОкачку".

Тому вирішили організувати системний процес ремонту автомобілів і передачу їх на передню лінію фронту.

Проєкт "Тачка на ТРОкачку": дивіться відео

З якими проблемами зіштовхуються волонтери

Співорганізатор проєкту "Тачка на ТРОкачку" відзначає, що вантажні автомобілі ЗСУ, з якими мають справи волонтери, могли понад 10 років стояти в частинах і нікуди не їздити. Відтак, у них часто є проблеми з гальмівною системою, мотором, електронікою, шинами тощо.

Кожен автомобіль індивідуальний і має свій перелік питань. Ми ж перевіряємо, що саме необхідно, аби авто могло поїхати. Долучаємо наших партнерів, поговорили з великими імпортерами автозапчастин,

– розповідає Роман Городечний.

Крім ремонту, організували й логістику. Таким чином вже 5 автомобілів ГАЗ-66 допомагають бійцям 103 бригади сил Територіальної оборони з Львівської області.

Відгуки військових про вантажні авто

Роман Городечний також запевняє, що військові дуже задоволені, що отримали такі автомобілі. Мовляв, наближається зима, нормальних доріг на Сході України зараз практично немає, і навіть джипи не можуть проїхати болотами, які там є.

"Ця машина дуже проста в ремонті й експлуатації. Відповідно, її можна буде ефективно використовувати зараз, коли погодні умови ставатимуть все гіршими й гіршими", – пояснив військовий.

Він розповів також і про неймовірну мету проєкту. Організатори планують відремонтувати близько 4 тисяч таких автомобілів. Це саме та кількість, про яку вони знають, де можна взяти ці авто й кому на фронті вони потрібні.

Як українці можуть долучитися до проєкту

Будь-хто охочий може підтримати цю потужну ініціативу. Перший варіант найпростіший – просто задонатити. Втім, є й ще один – ви можете взяти авто на ремонт і після цього передати у військову частину, де його чекають.

Тобто, люди, які мають свої автосервіси або мають відношення до будь-якого автомобільного бізнесу й можуть в якихось ангарах чи боксах їх ремонтувати, можуть взяти таке авто. А тоді передати в якусь частину, де служить хтось з близьких чи хто потребує,

– розповідає Роман Городечний.

Водночас організатори проєкту допоможуть з юридичною дорожньою картою щодо передачі автомобіля з частини в частину. Тож запрошують до співпраці усіх охочих – громадян чи бізнес.

Зверніть увагу! Підтримати проєкт у гривнях можна за рахунками БО "БУРЕВІЙ"



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ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: "БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА"



Більше реквізитів, інформації щодо ініціативи та можливості до неї долучитися – читайте на сайті проєкту "Тачка на ТРОкачку".