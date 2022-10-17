Чим потрібно забезпечити бійців напередодні зими

Про це 24 каналу розказав Вадим Кодачигов – колишній боєць 241 бригади, директор ТОВ "КОРТ" (оборонні та радіоелектронні технології). Він зауважив, що минула зима для українських воїнів була нормальною. Хоч спочатку було дуже холодно, Україна впоралася завдяки волонтерам і чіткому розумінню того, що потрібно на фронті взимку.

До теми Не вийшло в німців у 1944, не вийде й у росіян: якою буде зима на фронті

За словами Кодачигова, зараз волонтерам потрібно акцентувати на речах, які дозволять вберегтися від холоду та вологи. Так, наприклад, нашим військовим потрібні щільні чорні мішки, за допомогою яких вони створюють гідроізоляцію. Крім того, необхідні буржуйки, пилки, бензопили, аби захисники могли забезпечити собі обігрів.

Теплий одяг для військових

Звісно ж, українським оборонцям необхідний теплий одяг, але його потрібно обирати для них з розумом. Наприклад, у в'язаних шкарпетках, хоч вони й теплі, незручно взувати берці, тому військові надають перевагу трекінговим шкарпеткам.

Щодо одягу потрібно розуміти, що в армії взимку діє багатошарова система, яка забезпечує тепло та зручність. Тож актуальними для них будуть речі, які можна одягнути під форму – наприклад, тонкі светри. Колишній військовий пояснив, як взимку вдягаються бійці:

перший шар – спідня білизна,

другий – легкий утеплювач,

третій – важчий утеплювач,

четвертий – форма,

п'ятий – парка та підстібка.

Вадим Кодачигов про потреби українських військових напередодні зими: дивіться відео

Подаруйте тепло воїну разом з 24 каналом

Зробити зиму бодай трішки комфортнішою та теплішою для наших військових можна за допомогою 24 каналу. Пропонуємо вам придбати якісні тактичні шкарпетки для бійця ЗСУ, а ми, своєю чергою, подбаємо про те, аби вони потрапили до нього.

Зробити це дуже просто. Потрібно лише обрати дизайн та оплатити шкарпетки за посиланням. Завдяки нашим довіреним волонтерам, вони потраплять до воїнів на фронт, а ви отримаєте звіт про те, кому саме дісталися шкарпетки, на пошту.