Про це 24 каналу розповів керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули Роман Сініцин. Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розказав, що на Луганщині не розпочнеться опалювальний сезон, звідти краще евакуюватись.

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Які проблеми на фронті взимку

Сініцин зазначив, що головна проблема взимку – це холод. Одна у цьому нічого нового немає. ЗСУ воюють з 2014 року, й цю всю історію вже проходили.

Волонтери, логістичні служби, ЗСУ все знають. Я не бачу великої проблеми в тому, що зима на носі. Усе буде добре,

– зауважив керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули.

Чого потребують бійці взимку

Він також розповів, чого потребують бійці на фронті взимку:

якісна термобілизна, зимовий одяг, форма, взуття;

засоби утеплення позицій, бліндажів, буржуйки;

плівка, банерна тканина, які мають захистити від дощу, снігу, мокрого снігу;

портативні зарядні станції або генератори, щоб було світло і можливість заряджати Starlink;

бензопили для того, щоб різати дрова.

"Нічого нового. Усі проходили це з 2014 року. Воювали взимку, подекуди успішно воювали", – підсумував керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули.

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