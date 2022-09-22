Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области не начнется отопительный сезон, оттуда лучше эвакуироваться.

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Какие проблемы на фронте зимой

Синицын отметил, что главная проблема зимой – это холод. Однако в этом ничего нового нет. ВСУ воюют с 2014 года, и всю эту историю уже проходили.

Волонтеры, логистические службы, ВСУ все знают. Я не вижу большой проблемы в том, что зима на носу. Все будет хорошо,

– заметил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.

В чем нуждаются бойцы зимой

Он также рассказал, в чем нуждаются бойцы на фронте зимой:

качественное термобелье, зимняя одежда, форма, обувь;

средства утепления позиций, блиндажей, буржуйки;

пленка, баннерная ткань, которая должна защититься от дождя, снега, мокрого снега;

портативные зарядные станции или генераторы, чтобы было светло и возможность заряжать Starlink;

бензопилы для того, чтобы резать дрова.

"Ничего нового. Все проходили это с 2014 года. Воевали зимой, кое-где успешно воевали", – подытожил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.

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