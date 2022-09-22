Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области не начнется отопительный сезон, оттуда лучше эвакуироваться.
Интересно Прошел "Азовсталь": биография вернувшегося из российского плена Сергея "Волыны"
Какие проблемы на фронте зимой
Синицын отметил, что главная проблема зимой – это холод. Однако в этом ничего нового нет. ВСУ воюют с 2014 года, и всю эту историю уже проходили.
Волонтеры, логистические службы, ВСУ все знают. Я не вижу большой проблемы в том, что зима на носу. Все будет хорошо,
– заметил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.
В чем нуждаются бойцы зимой
Он также рассказал, в чем нуждаются бойцы на фронте зимой:
- качественное термобелье, зимняя одежда, форма, обувь;
- средства утепления позиций, блиндажей, буржуйки;
- пленка, баннерная ткань, которая должна защититься от дождя, снега, мокрого снега;
- портативные зарядные станции или генераторы, чтобы было светло и возможность заряжать Starlink;
- бензопилы для того, чтобы резать дрова.
"Ничего нового. Все проходили это с 2014 года. Воевали зимой, кое-где успешно воевали", – подытожил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.
Синицын о том, что сейчас необходимо бойцам на фронте: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские защитники постепенно берут под контроль важную для россиян трассу в Луганской области. Российские воины понесут потери в районе Лисичанска.
- Российские военные пытаются укрепить свои оборонительные сооружения в Луганской области. Для того чтобы скрыть их, враги уже начали вывозить из нескольких сел местных жителей.
- Контрнаступление в Херсонской области отличается от той же операции в Харьковской области. Все из-за географии, но украинское командование выбрало эффективную тактику в этом направлении.