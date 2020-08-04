Министерство юстиции Украины начинает большую распродажу тюрем. Первым под молоток пойдет "Ирпенский исправительный центр (№132)".

6 августа 2020 в 11:00 состоится первое мероприятие в рамках проекта большой распродажи тюрем. Все операции будут осуществляться через систему "Prozorro-Продажи". Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Обратите внимание Подарочные сертификаты в СИЗО: Малюська признался, как возникла идея

В Минюсте уже рассекретили первую локацию для продажи – "Ирпенский исправительный центр (№132)". На его территории и состоится мероприятие.

На что потратят полученные средства

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине сейчас гораздо больше тюрем, чем нужно. Поэтому их спокойно можно продавать. По мнению министра, необходимо договориться о механизме, который позволит потратить полученные средства на улучшение инфраструктуры.

К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями,

– заметил Малюська.

По состоянию на 2020 год многие украинские тюрьмы находятся в очень плачевном состоянии. Министр рассказал, что в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест. Однако это еще далеко не худшая ситуация. Существуют СИЗО, в которых осужденные вынуждены спать по очереди.

Что известно о первой локации