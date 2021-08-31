В Украине стартует конкурс профессионального мастерства WorldSkills

В октябре 2021 года стартует конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников. Генеральным партнером мероприятия уже шестой год подряд является группа "Метинвест".

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International. Он пройдет в два этапа: первый – региональный, состоится в октябре-ноябре 2021, а второй – Всеукраинский, продлится в апреле-мае 2022 года.

Соревнования будут проходить по 18 компетенциям. Из них 12 компетенций для учащихся учреждений профобразования и квалифицированных работников, и еще 6 компетенций для школьников. Главная цель задач – продемонстрировать свои практические навыки за определенный промежуток времени.

Кроме этого "Метинвест" инициировал проведение дополнительных проектов, чтобы популяризировать технические профессии и повысить стандарты профтехобразования. Поэтому участников региональных конкурсов с сентября 2021 года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

Попробовать себя в рабочей профессии школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге уже в октябре смогут, приняв участие в профориентационной программе Steel Craft.

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал, что компания стала партнером WorldSkills Ukraine с момента основания конкурса еще в 2016 году.

А за 15 лет работы "Метинвест" направил на сферу образования 180 млн грн, при его поддержке внедрены десятки профессиональных и образовательных стандартов. Компания строит первый в Украине горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди нашли себя в профессиях, а украинцы могли гордиться развитием технологий в своей стране,

– добавил он.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. В нашей стране конкурс проводится с 2016 года.