Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу Worldskills International. Він пройде у два етапи: перший – регіональний, відбудеться у жовтні-листопаді 2021, а другий – всеукраїнський, триватиме у квітні-травні 2022 року.

Змагання будуть відбуватися за 18 компетенціями. З них 12 компетенцій для учнів закладів профосвіти та кваліфікованих працівників, та ще 6 компетенцій для школярів. Головна мета завдань – продемонструвати свої практичні навички за певний проміжок часу.

Окрім цього "Метінвест" ініціював проведення додаткових проєктів, щоб популяризувати технічні професії та підвищити стандарти профтехосвіти. Тож на учасників регіональних конкурсів з вересня 2021 року чекають майстер-класи з виконання конкурсних завдань, екскурсії на підприємства та зустрічі з топменеджерами групи.

Спробувати себе в робочій професії школярі 8-х та 9-х класів у Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі вже у жовтні зможуть взявши участь у профорієнтаційній програмі Steel Craft.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів, що компанія стала партнером WorldSkills Ukraine із моменту заснування конкурсу ще у 2016 році.

А за 15 років роботи "Метінвест" спрямував на сферу освіти 180 млн грн, за його підтримки впроваджено десятки професійних та освітніх стандартів. Компанія будує перший в Україні гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". Усе це ми робимо для того, щоб молоді люди знайшли себе в професіях, а українці могли пишатися розвитком технологій у своїй країні,

– додав він.

Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають олімпійськими іграми для студентів і працівників віком 18-22 роки. У нашій країні конкурс проводиться з 2016 року.