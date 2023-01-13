Обмен старых лампочек на LED: когда стартует программа и как присоединиться

На следующей неделе в Украине начнется программа обмена старых лампочек на энергосберегающие. Заметим, что каждый может бесплатно получить 5 LED-ламп.

Для этого достаточно подать заявку и принести лампы старого образца в отделение Укрпочты. Подробнее о программе рассказывает 24 Канал.

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Вместо старых энергосберегающие

Обмен лампочек стартует в Украине с 16 января. Об этом ранее на заседании правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль. По его словам, программа начнется с шести областей. Впрочем, дальше охватит остальные регионы.

На первом этапе планируем заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины,

– отметил Шмыгаль.

Как обменять лампочки

Отметим, что граждане Украины старше 18 лет смогут подать заявку через "Дию" и получить 5 новых ламп в ближайшем отделении Укрпочты. Записаться можно здесь. На этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Почему важно заменить лампочки

Из-за постоянных российских обстрелов украинцы вынуждены экономить электроэнергию и планировать свое время по графику отключений света. Еще один эффективный способ сэкономить потребление электроэнергии — пользоваться более экономичными лампами.

По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет существенно уменьшить дефицит электроэнергии в системе.

Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию. Станьте первым пользователем новой услуги и сэкономьте киловатт с LED-освещением,

– призывают в "Дие".