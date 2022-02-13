В Украине только 2 желтых зоны – остальные либо в красной, либо приближаются к ней
Источник:Минздрав
По состоянию на утро, 13 февраля, в Украине только 2 области остались в желтой карантинной зоне. Остальные регионы стали "красными" и "оранжевыми".
Несколько дней "желтой" была только Полтавская область, но теперь ситуация несколько улучшилась в Харьковской области. Теперь показатели в этом регионе тоже соответствуют показателям желтого уровня эпидопасности.
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Несколько дней подряд в Украине была только одна "желтая" область сегодня же таких регионов уже два. Показатели улучшились в Харьковской области.
Какие области находятся в красной зоне:
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Ровненская;
- Хмельницкая.
Остальные регионы в оранжевой карантинной зоне. Если ситуация там будет ухудшаться, их переведут в красную.
Уровни эпидопасности в Украине / Графика Минздрава
Ситуация с коронавирусом в Украине: последняя статистика
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 12 февраля, в Украине обнаружили 24 518 новых больных COVID-19.
- Тем временем в больницы госпитализировали 3 935 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 140 инфицированных умерли. Зато выздоровели 8 288 человек.
- Всего с начала пандемии в стране выявили 4 525 700 случаев заражения коронавирусом. 3 779 057 пациентов уже выздоровели, но 102 808, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.