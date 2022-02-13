Декілька днів "жовтою" була лише Полтавщина, але тепер ситуація дещо покращилась у Харківській області. Тепер показники у цьому регіоні теж відповідають показникам жовтого рівня епіднебезпеки.

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Декілька днів поспіль в Україні була тільки одна "жовта" область, сьогодні ж таких регіонів уже два. Показники покращились у Харківській області.

Які області перебувають у червоній зоні:

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Луганська;

Рівненська;

Хмельницька.

Решта регіонів у помаранчевій карантинній зоні. Якщо ситуація там погіршуватиметься, їх переведуть до червоної.



Рівні епіднебезпеки в Україні / Графіка МОЗ

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Джерело: МОЗ