Декілька днів "жовтою" була лише Полтавщина, але тепер ситуація дещо покращилась у Харківській області. Тепер показники у цьому регіоні теж відповідають показникам жовтого рівня епіднебезпеки.
До теми МОЗ відповіло на нестандартні питання про COVID-вакцинацію
Декілька днів поспіль в Україні була тільки одна "жовта" область, сьогодні ж таких регіонів уже два. Показники покращились у Харківській області.
Які області перебувають у червоній зоні:
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Рівненська;
- Хмельницька.
Решта регіонів у помаранчевій карантинній зоні. Якщо ситуація там погіршуватиметься, їх переведуть до червоної.
Рівні епіднебезпеки в Україні / Графіка МОЗ
Ситуація з коронавірусом в Україні: остання статистика
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 12 лютого, в Україні виявили 24 518 нових хворих на COVID-19.
- Тим часом до лікарень госпіталізували 3 935 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 140 інфікованих померли. Натомість одужали 8 288 людей.
- Загалом від початку пандемії в країні виявили 4 525 700 випадків зараження коронавірусом. 3 779 057 пацієнтів вже одужали, але 102 808, на жаль, не змогли подолати хворобу.