В Украине требуют определить понятие "экотерроризм" и "экорейдерство" на законодательном уровне

В Киеве обсудили вопрос экотерроризма и экорейдерства в Украине во время национального экофорума. Там подчеркнули необходимость определения этих двух понятий на законодательном уровне.

Председатель комитета промэкологии Европейской Бизнес-Ассоциации Станислав Зинченко отметил, что существуют организации, которые используются под флагом экоактивизма для того, чтобы оказывать давление на предприятия.

По его словам, чаще всего это давление связано с правами собственности. Он считает, что это большая проблема для Украины, однако такое явление существует не только в Украине. Использовать экорейдеров для того, чтобы попробовать "отжать" предприятие – это мировая практика, уверен Зинченко.

Иван Паламарчук, который является экологическим аудитором, обратил внимание на другие последствия экотероризма и экорейдерства: это отпугивает инвесторов.

То есть инвестор не видит перспективы вложения своих средств и развития бизнеса, так как на любом этапе псевдоактивисты, экотеррористы могут помешать этой деятельности,

– заявил он.

Профессиональные эксперты, по результатам форума, который завершится 22 октября, в итоговой резолюции намерены обратиться к премьеру, президенту и парламенту с требованием на законодательном уровне определить такие явления, как "экологический терроризм" и "экорейдерство", и выработать действенные механизмы защиты от них прозрачного бизнеса.