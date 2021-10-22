Голова комітету промекології Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко наголосив, що існують організації, які використовуються під прапором екоактивізму для того, щоб чинити тиск на підприємства.

За його словами, найчастіше цей тиск пов'язаний з правами власності. Він вважає, що це є велика проблема для України, проте таке явище існує не лише в Україні. Використовувати екорейдерів для того, щоб спробувати "віджати" підприємство – це світова практика, впевнений Зінченко.

Іван Паламарчук, який є екологічним аудитором, звернув увагу на інші наслідки екотероризму та екорейдерства: це відлякує інвесторів.

Тобто інвестор не бачить перспективи вкладання своїх коштів і розвиток бізнесу, тому що на будь-якому етапі псевдоактивісти, екотерористи можуть перешкодити цій діяльності,

– заявив він.

Фахові експерти, за результатами форуму, який завершиться 22 жовтня, у підсумковій резолюції мають намір звернутися до прем'єра, президента та парламенту з вимогою на законодавчому рівні визначити такі явища, як "екотероризм" та "екорейдерство", та виробити дієві механізми захисту від них прозорого бізнесу.