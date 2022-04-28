Украине требуются более полумиллиона квартир для обеспечения переселенцев жильем

С начала полномасштабного вторжения в России были вынуждены переехать в другие города 2 миллиона украинцев. Чтобы обеспечить их жильем, нужно почти 600 тысяч квартир.

Об этом 28 апреля сказал заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Он также рассказал, сколько квартир планируется построить уже к концу этого года.

К теме На Львовщину прибыли 450 тысяч человек: Козицкий рассказал о местечке и домах для переселенцев

Десятки миллионов квадратных метров

По данным, которые представляют Областные военные администрации, в Украине есть 2 098 677 переселенцев. Речь идет только о людях, которые официально зарегистрировались как внутриперемещенные лица.

По предварительным подсчетам, для них требуется 599 622 квартиры. То есть общая площадь, нужная сейчас – около 34 миллионов квадратных метров.



Количество необходимых квартир в регионах / Инфографика Офиса президента

Есть два варианта решения проблемы

Чтобы снабжать переселенцев жильем, до конца года планируют построить примерно 30 тысяч квартир общей площадью полтора миллиона квадратных метров. По предварительным подсчетам стоимость квадратного метра составит 24 тысячи гривен.

Кроме этого, власти будут выкупать уже готовое жилье у застройщиков. Таким образом, уже к июлю удастся предоставить людям почти 7 тысяч квартир. Сейчас и правительство, и ОВА работают над тем, чтобы наладить механизм очередности предоставления квартир.



План покупки и строительства квартир для переселенцев / Инфографика Офиса президента

Ранее – президент рассказал о помощи для переселенцев: смотрите видео