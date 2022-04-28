Про це 28 квітня сказав заступник Керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він також розповів, скільки квартир планують збудувати вже до кінця цього року.

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Десятки мільйонів квадратних метрів

За даними, які подають Обласні військові адміністрації, в україні є 2 098 677 переселенців. Мовиться лише про людей, що офіційно зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи.

За попередніми підрахунками для них потрібно 599 622 квартири. Тобто загальна площа, потрібна зараз –майже 34 мільйони квадратних метрів.



Кількість необхідних квартир у регіонах / Інфографіка Офісу президента

Є два варіанти розв'язання проблеми

Щоб забезпечувати переселенців житлом, до кінця року планують збудувати приблизно 30 тисяч квартир загальною площею півтора мільйона квадратних метрів. За попередніми підрахунками, вартість квадратного метра становитиме 24 тисячі гривень.

Окрім цього, влада буде викупляти вже готове житло в забудовників. Таким чином вже до липня вдасться надати людям майже 7 тисяч квартир. Зараз і уряд, і ОВА працюють над тим, щоб налагодити механізм черговості надання квартир.



План купівлі та будівництва квартир для переселенців / Інфографіка Офісу президента

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