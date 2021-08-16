В Украине убили важную реформу

Как убить важную реформу. Мастер-класс. Одна из ключевых реформ для экономического роста – реформа силовых органов.

Годами налоговая полиция, СБУ, полиция и ГФС (налоговая) кошмарили бизнес. Были теми вахтерами, которые стояли со шлагбаумом на въезде в Украину и тормозили все инвестиции.

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Если СБУ приходила к ITшникам, все понимали, что они хотят забрать сервер и будут вымогать деньги. Если налоговая приходила в компанию, то никто не думал о том, что эта фирма не права, а все понимали, что там занимаются вымогательством. И параллельно скрутки-мутки.

Именно поэтому так важно было создать с нуля Бюро экономической безопасности. Новая аналитическая служба. Очищенная от людей и ценностей тех старых служб. Которая будет пользоваться доверием и действительно будет бороться с экономическими преступлениями.

И так, за созданием новой службы стояло две идеи:

Создать службу с новыми ценностями. Создать службу, которая пользуется доверием.

Эту реформу уничтожили в зародыше. На самом первом этапе. Лишив новый институт главного – доверия. Как? Конкурс на главу БЭБ – жалкая имитация конкурса. А ценности у новой организации, судя по всему, не сильно будут отличаться от ценностей налоговой.

Конкурс начался со скандала. Когда с него сняли Данилюка, бывшего министра финансов. Который стоял у истоков разработки реформы по созданию этого самого БЕБ. У которого было только плохое американское образование. А не было правильного украинского. Уже на этом этапе доверие к конкурсу было подорвано.

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Дальше – больше

Сейчас стали известны три финалиста. Которые, по идее, должны отражать новое качество службы. Нести новые ценности организации. Олицетворять новую Украину и формировать корпоративную культуру новой службы.

И что мы там видим? В финале текущий глава ГФС, налоговой, Мельник. О котором говорили злые языки, что вся эта затея с конкурсом организовывается только для того, чтобы назначить именно его. Что ж…

И да, речь совсем не о персоналиях. Мало кто в Украине знает, кто такой господин Мельник. Вопрос в подходе к конкурсу (доверие) и ценностях новой организации. Возможно, господин Мельник — хороший человек. Но он также карьерный налоговик. И текущий глава налоговой. А создавать БЕБ приходится из-за того, что налоговая, СБУ и прочие занимаются немного не тем. И их ценности, прямо скажем. Мы же помним, это первая идея. Новые ценности. И если вы выбираете главу новой службы, то всеми силами должны показывать, что он несет в себе новые ценности и должны максимально избегать ассоциаций со службами старыми.

А дальше все уже о доверии. И о том, что его теперь нет

Чтобы подчеркнуть безальтернативность господина Мельника, ему подобрали идеальных спаринг партнеров. Это как неуверенная в себе девушка, идущая на вечеринку к парню, который ей нравится, берет с собой очень страшных подружек.

Теперь, кстати, ясно и то, почему выкинули Данилюка, поставив под сомнения весь конкурс на самом первом этапе. Он бы в этой компании смотрелся как мисс мира.

Кто же там? Подружка справа – Василий Горбаль. Интересно, какие вехи его богатой событиями биографии вывели его в финал? Сидевший в тюрьме бывший регионал, доведший "Укргазбанк" до банкротства, что стоило миллиарды украинским налогоплательщикам. Вот вся биография кричит о том, что нельзя такого человека не вывести в финал по выбору главы организации, которая борется с экономическими преступлениями.

Второй спарринг-партнер – человек загадка. Аттила Ковчи. Имя красивое, не вопрос. Кто он такой неизвестно. Но сейчас он прокурор. Прокуратура. - это ведь именно то место, где вы будете искать человека с новыми ценностями. Более того, в 2016-2020 годах Аттила служил заведующим отдела правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений. Хм…

Могли найти кого-то еще? Ну если бы в финале Мельнику составили компанию Уманский и Коломойский, то может быть…

Что в результате? Нулевое доверие новому органу. Нулевое. Когда вы пытаетесь так открыто всем плюнуть в глаза на самом начальном этапе, то вряд ли можно ожидать доверия в конце. Главное, что могло бы быть, потеряно еще на старте. Ну а про ценности мало кто сомневается. Какие они будут теперь у новой организации.

В результате ключевая реформа, на которую у бизнеса были огромные ожидания, нивелирована на самом первом этапе. Мы получаем имитацию. Можно сравнить с реформой полиции, когда милицию просто переназвали полицией. Много ли это изменило?

И это очень плохая новость

Для всех. И для бизнеса, который получает нового "недруга". И для пенсионеров, ведь шлагбаум на входе в Украину для инвесторов никуда не девается. А значит не приходится говорить о резком росте инвестиций. И о росте экономики в результате резкого роста инвестиций. А без роста экономики денег на повышение пенсий не будет.